В Париже определилась сетка мужского «Ролан Гаррос». В верхней половине, которую возглавляет прошлогодний финалист Энди Маррей самый высокий сеяный – чемпион-2015 Стэн Вавринка (3). Девятикратный чемпион турнира Рафаэль Надаль (4) попал в половину действующего чемпиона Новака Джоковича (2).

Маррей в первом круге сыграет с россиянином Андреем Кузнецовым, которому сегодня предстоит полуфинал турнира в Женеве, Надаль – с Бенуа Пэром, Вавринка – с квалифаером, Джокович – с Марселем Гранольерсом.

Маррей в третьем круге может сыграть с Хуаном Мартином дель Потро (29); также в его четверти чемпион Рима Саша Зверев (9), стартующий матчем с Фернандо Вердаско, Кеи Нисикори (8), который сыграет с возвращающимся после многочисленных травм Танаси Коккинакисом, и российский №1 Карен Хачанов, который дебютирует на турнире матчем с квалифаером.

В четверти Вавринки Марин Чилич (7), который стартует матчем с Эрнестом Гулбисом, и Жо-Вильфред Тсонга (12), который сыграет с Ренцо Оливо. В этой же части сетки россиянин Константин Кравчук – он встретится с Федерико Дельбонисом.

В четверти Надаля Милош Раонич (5) и Григор Димитров (11), а также Михаил Южный, который сыграет с Рожерио Дутра да Сильвой, и Евгений Донской, который встретится с Виктором Троицки.

Наконец, в четверти Джоковича Доминик Тим (6) и Давид Гоффен (10), а также дебютант Даниил Медведев, который сыграет с Бенжамином Бонзи (WC).