«МЮ» выиграл Лигу Европы, «Кузню» исключили из КХЛ, у Поветкина бой с украинцем и другие новости утра

1. «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы. Команда Моуринью вышла в Лигу чемпионов и даже окажется во второй корзине при жеребьевке. «Ман Юнайтед» – пятый клуб, выигравший три главных еврокубка.

2. «Кузню» гильотинировали. «Металлург» не сыграет в КХЛ в следующем сезоне. Президент лиги Чернышенко заявил, что клуб был последним по всем параметрам.

3. Александр Поветкин 1 июля проведет бой. Его соперник – украинец Андрей Руденко.

4. Конор МакГрегор тоже хочет драться. Ирландец подкалывает Флойда Мэйвезера и требует подписать контракт на бой.

5. Елена Исинбаева смягчила свое мнение о киберспорте. По словам прыгуньи, когда-то он даже может войти в олимпийскую программу. Днем ранее легкоатлетка утверждала, что киберспорт – проблема, захватывающая подростков.

6. В КХЛ подвели итоги сезона и с помпой раздали кучу призов. Знарок стал лучшим тренером. Его награждал шоумен Михаил Галустян. Роман Ротенберг – лучший менеджер. Его награждал режиссер Федор Бондарчук.

7. Главным тренером хоккейного ЦСКА стал Игорь Никитин. Задача – выиграть Кубок Гагарина.

8. Жерар Пике заявил, что в испанской лиге пора вводить видеоповторы в помощь судьям. «Реал» он, конечно, тоже упомянул.

9. Карл-Хайнц Румменигге вряд ли договаривался с Пике о комбо-атаке, но тоже высказался о «Мадриде» и арбитрах. «Бавария» не забыла свой вылет из Лиги чемпионов.

10. «Майами» договорился с Крисом Бошем о расторжении контракта. А личный тренер Ким Кардашьян будет отвечать в «Лейкерс» за физподготовку.

11. Габашвили и Рублев вышли в финальный раунд квалификации «Ролан Гаррос».