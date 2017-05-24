Путин за импортозамещение легионеров, Исинбаева считает киберспорт проблемой и другие новости утра

1. В Краснодаре заседал совет при президенте РФ по вопросам развития спорта. Путин одобрил предложение о «стопроцентном импортозамещении» легионеров в футболе. Автор идеи – губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

2. Все там же, на совете в Краснодаре, Елена Исинбаева назвала киберспорт огромной проблемой российских подростков, а Виталий Смирнов заявил, что допингисты не смогут занимать госдолжности. С первым можно спорить, во второе хочется верить.

3. Гол Евгения Малкина не помог «Питтсбургу» оформить выход в финал Кубка Стэнли в шестом матче финала Востока с «Оттавой» (1:2, 3-3). Будет седьмой матч.

4. По словам Валерия Карпина, федеральные каналы до сих пор не знают, как будут показывать Кубок конфедераций. А времени все меньше и надо верстать сетку.

5. В НБА «Кливленд» обыграл «Бостон» (112:99) в четвертом матче финала Востока (3-1). Кайри Ирвинг набрал рекордные для себя 42 очка в плей-офф.

6. Анна Чакветадзе приложила Евгения Кафельникова. Вице-президент Федерации тенниса «ведет себя как диванный аналитик», к Шараповой у него «какие-то личные обиды».

7. Вячеслав Фетисов раскритиковал КХЛ. Купленный результат ничего не стоит. Еще одна проблема российского хоккея – блатные дети.

8. Президент РФПЛ Прядкин заявил, что бесплатно по телевидению надо показывать лишь два матча в туре. Остальное болельщик может купить. Трансляций нет, но вы держитесь.

9. Суперзащитник Крис Ли ушел из магнитогорского «Металлурга». Также в НХЛ могут отправиться игроки ЦСКА Андронов и Киселевич. «Локомотив» бьется за защитника Гаврикова со СКА и готов повторить предложение питерцев.

10. В американском футболе сделали послабления игрокам. Теперь праздновать тачдауны можно вволю. Но тверкинг по-прежнему не приветствуется.

11. Тренер «Спартака» Каррера заявил, что «Россия – одна из ведущих стран в мире, и никаких сомнений в этом нет».