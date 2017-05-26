Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    ЦСКА ведет переговоры с Любимовым и Орловым и достиг договоренности с Капризовым

    Теги ЦСКА возможные переходы Филадельфия Вашингтон НХЛ Дмитрий Орлов КХЛ Стефан Да Коста Никита Пивцакин Роман Любимов Илья Сорокин Максим Мамин 1995 Игорь Есмантович Кирилл Капризов

    Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о комплектовании команды.

    «Мы ведем переговоры с Романом Любимовым, и надеюсь, достигнем договоренности. По тому, как идет диалог, скажу, что мы идем на сближение. Не буду скрывать, что мы активно, в полном режиме говорим и с Дмитрием Орловым. Есть понимание по этому игроку, есть желание главного тренера Игоря Никитина видеть его в команде.

    «Есть еще переговоры с воспитанником, который пытается решить, возвращаться ему из НХЛ или нет. И еще россиянин из НХЛ, который хотел бы приехать к нам, но права на него принадлежат не ЦСКА.

    По легионерам мы думаем взять двух, как минимум одного опытного защитника, понюхавшего хоккейно-военного пороха. Например, один хоккеист сейчас будет играть в финале Кубка Стэнли. У нас был предварительный разговор, но понятно, что после финала уже будет сложнее говорить, посмотрим.

    Сегодня я провел переговоры с отцом Кирилла Капризова, есть договоренность о продлении контракта с игроком, что он задержится в России больше чем на год. Мы хотим, чтобы он остался более чем на два года.

    По Максиму Мамину у нас ситуация – переговоры притормозились, мы за шесть месяцев не смогли договориться с ним. Сейчас игроку сделано квалификационное предложение, пока он его не принимает.

    Также сделано предложение Стефану Да Косте и Никите Пивцакину, француз пока взял тайм-аут. У Пивцакина ситуация тоже в формате застоя, можно так сказать. Мы приложим все усилия, чтобы еще на два года продлить контракт с Ильей Сорокиным», – заявил Есмантович.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться