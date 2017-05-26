ЦСКА ведет переговоры с Любимовым и Орловым и достиг договоренности с Капризовым

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о комплектовании команды.

«Мы ведем переговоры с Романом Любимовым, и надеюсь, достигнем договоренности. По тому, как идет диалог, скажу, что мы идем на сближение. Не буду скрывать, что мы активно, в полном режиме говорим и с . Есть понимание по этому игроку, есть желание главного тренера видеть его в команде.

«Есть еще переговоры с воспитанником, который пытается решить, возвращаться ему из или нет. И еще россиянин из , который хотел бы приехать к нам, но права на него принадлежат не ЦСКА.

По легионерам мы думаем взять двух, как минимум одного опытного защитника, понюхавшего хоккейно-военного пороха. Например, один хоккеист сейчас будет играть в финале Кубка Стэнли. У нас был предварительный разговор, но понятно, что после финала уже будет сложнее говорить, посмотрим.

Сегодня я провел переговоры с отцом , есть договоренность о продлении контракта с игроком, что он задержится в России больше чем на год. Мы хотим, чтобы он остался более чем на два года.

По Максиму Мамину у нас ситуация – переговоры притормозились, мы за шесть месяцев не смогли договориться с ним. Сейчас игроку сделано квалификационное предложение, пока он его не принимает.

Также сделано предложение Стефану Да Косте и , француз пока взял тайм-аут. У Пивцакина ситуация тоже в формате застоя, можно так сказать. Мы приложим все усилия, чтобы еще на два года продлить контракт с Ильей Сорокиным», – заявил Есмантович.