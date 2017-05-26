Орлов мочит «Матч ТВ», Бердыев опять в «Рубине», сколько стоит новый газон «Крестовского» и другие новости

1. Геннадий Орлов оказался в центре мегаскандала: из-за невыключенной камеры все узнали, что «Матч ТВ» – банкрот, с Канделаки он не разговаривает, а Романа Ротенберга считает малообразованным человеком.

2. «Матч ТВ» отказался опровергать достоверность записи, а Геннадий Орлов заявил, что это «смонтированная подтасовка звука».

3. Курбан Бердыев в субботу снова станет главным тренером «Рубина», пишет «Спорт-Экспресс».

4. Петербургские чиновники сообщили, что новый газон «Крестовского» будет стоить около 9 млн рублей. По информации источника «Фонтанки» цена нового газона выше 21 млн рублей.

5. «Питтсбург» стал вторым финалистом Кубка Стэнли, дожав «Оттаву» во втором овертайме седьмого матча серии (3:2 2ОТ). Дубль, включающий победный гол, сделал 37-летний Крис Куниц, для которого это были первые шайбы в этом плей-офф.

6. Марат Сафин сдал мандат депутата Государственной Думы.

7. В НБА путевку в финал оформил «Кливленд», не оставив «Бостону» шансов в пятом матче серии – 135:102. В решающей серии «Кавальерс» в третий раз подряд будут играть с «Голден Стэйт» – первый такой случай в истории лиги.

8. Первый канал и «Матч ТВ» заплатят ФИФА 36 млн долларов за права на показ ЧМ и Кубка конфедераций.

9. ФИФА нашла нарушения прав человека на стройке стадиона в Санкт-Петербурге.

10. «Матч ТВ» извинился за использование контента Sports.ru в эфире канала без указания авторства.

11. «Газпром» потратит 200 млн рублей на рекламу на телеканале «Конный мир», открытом на базе «НТВ-Плюс».

12. В стыковых матчах чемпионата России по футболу «Арсенал» в гостях уступил «Енисею», СКА сыграл вничью с «Оренбургом».

13. Журналист Алексей Шевченко рассказал, что московское «Динамо», скорее всего, не сыграет в следующем сезоне КХЛ.

Цитата. «Может, вместо нашей сборной роботов поставить?». Дмитрий Медведев выступил с рациональным предложением.