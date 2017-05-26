«Арсенал» потратил миллион рублей на восстановление газона, поврежденного фанами «Спартака»

«Арсеналу» удалось восстановить газон на своем стадионе.

В воскресенье тульская команда примет «Енисей». Соперники проведут ответный стыковой матч за право сыграть в премьер-лиге в следующем сезоне.

Газон стадиона «Арсенала» был серьезно поврежден после матча со (3:0). Тогда на поле массово вышли болельщики. Московская команда в нынешнем сезоне стала чемпионом, и ее фаны праздновали по случаю титула.

«Мы восстановили газон. Пришлось произвести вывоз грунта с площади 7х7 м, заменить песок, заменить рулоны газона. Потратили много сил и нервов.

Что касается стоимости процедур, то точной калькуляции мы не производили, но это потребовало порядка миллиона рублей», – сказал спортивный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов.

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