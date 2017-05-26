Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Арсенал» потратил миллион рублей на восстановление газона, поврежденного фанами «Спартака»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия болельщики Арсенал Тула Дмитрий Балашов стадион Арсенал Тула

    «Арсеналу» удалось восстановить газон на своем стадионе.

    В воскресенье тульская команда примет «Енисей». Соперники проведут ответный стыковой матч за право сыграть в премьер-лиге в следующем сезоне.

    Газон стадиона «Арсенала» был серьезно поврежден после матча со «Спартаком» (3:0). Тогда на поле массово вышли болельщики. Московская команда в нынешнем сезоне стала чемпионом, и ее фаны праздновали по случаю титула.

    «Мы восстановили газон. Пришлось произвести вывоз грунта с площади 7х7 м, заменить песок, заменить рулоны газона. Потратили много сил и нервов.

    Что касается стоимости процедур, то точной калькуляции мы не производили, но это потребовало порядка миллиона рублей», – сказал спортивный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов.

    Никогда не празднуйте чемпионство вот так

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться