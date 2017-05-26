Фурсенко назначен новым президентом «Зенита»
Бывший президент «Зенита» Сергей Фурсенко вернулся в клуб.
Петербургский клуб реорганизовал структуру управления. создан единоличный исполнительный орган в лице председателя правления клуба и президента.
Фурсенко будет назначен на эту должность, но на текущий момент, до официальной реорганизации он будет исполнять обязанности генерального директора вместо Максима Митрофанова.
В конце 2005 года Сергей Фурсенко был назначен председателем совета директоров «Зенита», а в январе следующего года стал президентом клуба. При его руководстве «Зенит» выиграл первое чемпионство в российской истории в 2007 году.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.