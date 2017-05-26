Фурсенко назначен новым президентом «Зенита»

Бывший президент Сергей Фурсенко вернулся в клуб.

Петербургский клуб реорганизовал структуру управления. создан единоличный исполнительный орган в лице председателя правления клуба и президента.

Фурсенко будет назначен на эту должность, но на текущий момент, до официальной реорганизации он будет исполнять обязанности генерального директора вместо Максима Митрофанова.

В конце 2005 года был назначен председателем совета директоров , а в январе следующего года стал президентом клуба. При его руководстве выиграл первое чемпионство в российской истории в 2007 году.