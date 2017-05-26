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    Фурсенко назначен новым президентом «Зенита»

    Теги Зенит Сергей Фурсенко Премьер-лига Россия Максим Митрофанов

    Бывший президент «Зенита» Сергей Фурсенко вернулся в клуб.

    Петербургский клуб реорганизовал структуру управления. создан единоличный исполнительный орган в лице председателя правления клуба и президента.

    Фурсенко будет назначен на эту должность, но на текущий момент, до официальной реорганизации он будет исполнять обязанности генерального директора вместо Максима Митрофанова.

    В конце 2005 года Сергей Фурсенко был назначен председателем совета директоров «Зенита», а в январе следующего года стал президентом клуба. При его руководстве «Зенит» выиграл первое чемпионство в российской истории в 2007 году.

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