Спортивный комментатор Алексей Андронов прокомментировал слова Геннадия Орлова о банкротстве .



– Многие уверены, что вы специально выложили разговор в интернет для привлечения внимания к своему шоу.

– Странно привлекать интерес к своему шоу, выкладывая все это на стороннем ресурсе «ВКонтакте» при наличии своего канала на YouTube. Думаю, если бы мы собирались это сделать, логично было бы предположить, что мы это сделаем на своей площадке.

– Для вас вся эта суматоха стала шоком?

– Для нас это была абсолютно такая же неожиданность, как и для всех остальных. Мы закончили эфир, еще минут двадцать были в редакции, после чего пришли в бар, и уже там начались звонки с вопросами.



– Подвели итоги случившегося с Орловым?



– Что значит итоги? Нам неудобно, что случилась такая ситуация, которая вряд ли кому-то принесла сколько-то положительных эмоций. Думаю, на нас лично он не в обиде, да и сложно тут найти что-то персональное, на что можно было бы обижаться. Произошел «косяк», дальше должна разбираться та сторона, где это случилось. Мы в данном случае также можем чувствовать себя пострадавшими. Другой вопрос, что к моим словам и словам несколько меньше внимания.



– У вас возникают вопросы к «ВКонтакте»?



– Этот вопрос надо задавать нашим продюсерам. Нужно быть элементарно аккуратными и осторожными в таких вещах, тем более что речь не идет о том, что кто-то нарушил какие-то требования, связанные с эфиром. Мы не находились в этот момент в эфире.

– Получается, что находились.

– Получается, что находились, но по факту – нет. У нас даже микрофонов не было. На записи виден момент, когда я ухожу. Так можно записать что угодно. Вопрос в том, что надо следить за тем, куда и как что выходит в эфир.



– Называя вещи своими именами, здесь себя надо винить во многом.



– А в чем?

– В том, что вы подозреваете, что какая-то техническая запись может идти.

– Не подозреваем и не подозревали. Я, честно говоря, не понимаю, в чем я должен винить себя в этой ситуации.

– То, что техническая запись, камеры работают, идет эфир не могли догадаться?

– У нас есть обозначенное время эфира и он идет в это время. Как мы должны были догадаться, что что-то происходит постороннее?

– Было сказано многое, о чем в журналистских кругах говорилось, болельщики догадывались. Есть какой-то плюс, что это вышло наружу?



– Я не буду об этом говорить, каждый сам должен в данном случае говорить о себе. Я ничего не сказал того, чего бы не было на самом деле, или о чем не знал бы действительно широкий круг людей. Я действительно встречался с Канделаки, в январе у нас был разговор о моем возможном возвращении, она сказала, что не видит к этому никаких препятствий, а дальше вопрос завис в неведомых мне кабинетах. Я не знаю, что происходит на «Матч ТВ», и никак не могу комментировать слова, сказанные кем-то еще.



– А сами надеетесь, что Геннадий Сергеевич продолжит работу?



– Я очень уважаю и люблю Геннадия Сергеевича как коллегу и как комментатора, и я тут, наверное, скорее тоже присоединился бы к вопросу уровня этики в нашей профессии и жизни сейчас. Все обсуждают техническую запись, а не обсуждаются гораздо более ужасные и глобальные темы, – сказал Андронов.

«Они с Тиной обанкротили «Матч ТВ». Геннадий Орлов против канала, на котором работает