Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал состав участников серии Гран-при в в женском одиночном катании в новом сезоне.

Rostelecom Cup (Россия)

20-22 октября

Мэ Беренис Мейте (Франция), Иветт Тот (Венгрия), Каролина Костнер (Италия), Вакаба Хигучи (Япония), Каори Сакамото (Япония), Элизабет Турсынбаева (Казахстан), Со Ен Пак (Южная Корея), Евгения Медведева (Россия), Елена Радионова (Россия), Мэрайя Белл (США), Мираи Нагасу (США).

Skate Canada (Канада)

27-29 октября

Элейн Шартран (Канада), Кейтлин Осмонд (Канада), Лорин Лекавалье (Франция), Роберта Родегейро (Италия), Марин Хонда (Япония), Рика Хонго (Япония), На Хен Ким (Южная Корея), Анна Погорилая (Россия), Мария Сотскова (Россия), Карен Чен (США), Эшли Вагнер (США).

Audi Cup of China (Китай)

3-5 ноября

Габриэль Дэйлман (Канада), Ли Цзыцзюнь (Китай), Ли Сяннин (Китай), Чжао Цзыцюань (Китай), Вакаба Хигучи (Япония), Марин Хонда (Япония), Маи Михара (Япония), Чхве Да Бин (Южная Корея), Елена Радионова (Россия), Елизавета Туктамышева (Россия), Алина Загитова (Россия), Грейси Голд (США).

NHK Trophy (Япония)

10-12 ноября

Элейн Шартран (Канада), Каролина Костнер (Италия), Рика Хонго (Япония), Сатоко Мияхара (Япония), Юна Шираива (Япония), Со Ен Парк (Южная Корея), Алена Леонова (Россия), Евгения Медведева (Россия), Полина Цурская (Россия), Николь Райичова (Словакия), Мэрайя Белл (США), Мираи Нагасу (США).

Internationaux de France (Франция)

17-19 ноября

Кейтлин Осмонд (Канада), Ли Цзыцзюнь (Китай), Лорин Лекавалье (Франция), Мэ Беренис Мейте (Франция), Маи Михара (Япония), Юна Шираива (Япония), Элизабет Турсынбаева (Казахстан), Мария Сотскова (Россия), Елизавета Туктамышева (Россия), Алина Загитова (Россия), Полина Эдмундс (США), Грейси Голд (США).

Skate America (США)

24-26 ноября

Габриэль Дэйлман (Канада), Ли Сянинь (Китай), Сатоко Мияхара (Япония), Чхве Да Бин (Южная Корея), Алена Леонова (Россия), Анна Погорилая (Россия), Полина Цурская (Россия), Николь Райчова (Словакия), Карен Чен (США), Эшли Вагнер (США).