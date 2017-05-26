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    «Манчестер Сити» объявил о трансфере Бернарду Силвы

    Теги Монако Манчестер Сити трансферы Бернарду Силва

    «Манчестер Сити» объявил о трансфере полузащитника «Монако» Бернарду Силва. Срок контракта не разглашается.

    Португальский футболист будет выступать за «Сити» под 20-м номером. Силва прибудет в расположение английского клуба 1 июля.

    Ранее сообщалось, что сумма трансфера Силвы составит около 60 миллионов фунтов.

    В минувшем сезоне полузащитник забил 11 мячей и отдал 12 голевых передач принял в 58 официальных матчах за «Монако».

    Фото: официальный сайт «Сити»

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