«Манчестер Сити» объявил о трансфере Бернарду Силвы
«Манчестер Сити» объявил о трансфере полузащитника «Монако» Бернарду Силва. Срок контракта не разглашается.
Португальский футболист будет выступать за «Сити» под 20-м номером. Силва прибудет в расположение английского клуба 1 июля.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера Силвы составит около 60 миллионов фунтов.
В минувшем сезоне полузащитник забил 11 мячей и отдал 12 голевых передач принял в 58 официальных матчах за «Монако».
Фото: официальный сайт «Сити»
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