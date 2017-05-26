«Манчестер Сити» объявил о трансфере Бернарду Силвы

«Манчестер Сити» объявил о трансфере полузащитника «Монако» Бернарду Силва. Срок контракта не разглашается.

Португальский футболист будет выступать за «Сити» под 20-м номером. Силва прибудет в расположение английского клуба 1 июля.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Силвы составит около 60 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне полузащитник забил 11 мячей и отдал 12 голевых передач принял в 58 официальных матчах за «Монако».

Фото: официальный сайт «Сити»