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    Олег Кононов: «Кадыров много делает для республики и страны – не на словах, а на деле»

    Теги Рашид Рахимов Премьер-лига Россия Терек Рамзан Кадыров Олег Кононов политика

    Тренер Олег Кононов ответил на вопросы о том, как он возглавил «Терек».

    – Когда появился вариант с «Тереком»?

    – Без комментариев. Скажу только, что есть взаимная заинтересованность в сотрудничестве.

    – На завершающей стадии переговоров вы общались с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Какое впечатление он произвел?

    – Это сильный человек, который много делает для республики и страны – не на словах, а на деле.

    – В минувшем сезоне «Терек» остановился в шаге от еврокубков. Задача на сезон следующий – сделать этот шаг?

    – Большая заслуга руководителей, всех тренеров, работников клуба и игроков в прогрессе команды за эти годы. В новом сезоне будем принимать новые вызовы.

    – Слова о том, что вы «тренер атакующей формации, и закрытый футбол вам не интересен» актуальны? Игру «Терека» будете строить на тех же принципах?

    – Стиль в футболе и в жизни – это врожденное качество, мне кажется. Буду стараться максимально эффективно его проявлять.

    Рахимов говорил, что после ухода некоторых игроков ему пришлось отказаться от симпатичного футбола в пользу оборонительного. Не боитесь нехватки кадров?

    – Мы работаем над усилением состава. Надеюсь, все новые игроки принесут пользу, – сказал Кононов.

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