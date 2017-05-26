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    Финал Лиги чемпионов впервые пройдет под закрытой крышей

    Теги Ювентус Реал Мадрид Лига чемпионов Миллениум

    Крыша стадиона «Миллениум» будет закрыта во время финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом».

    Решение было принято Футбольной ассоциацией Уэльса в целях безопасности в связи с повышением уровня террористической опасности на территории Великобритании. Процедура согласована с мэрией и УЕФА.

    Таким образом, финал турнира, как и открытые тренировки команд за день до встречи, впервые будет проведен под закрытой крышей.

    Матч «Ювентус» – «Реал» пройдет 3 июня в Кардиффе. Начало игры – в 21.45 по московскому времени.

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