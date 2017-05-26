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    Ролан Гаррос. Кербер в первом круге сыграет с Макаровой, Мугуруса – со Скьявоне

    Теги Ролан Гаррос WTA

    В Париже определилась сетка женского «Ролан Гаррос».

    Первая ракетка мира Анжелик Кербер стартует матчем против россиянки Екатерины Макаровой, а действующая чемпионка Гарбинье Мугуруса (4) – с чемпионкой-2010 Франческой Скьявоне.

    В четверть Кербер посеяны чемпионка-2009 Светлана Кузнецова (8, в первом круге сыграет с Кристиной Макхейл), финалистка-2010 Саманта Стосур (23), экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки (11) и возвращающаяся после ножевого ранения Петра Квитова (15).

    Вторую четверть возглавляет Мугуруса, к которой посеяны Винус Уильямс (10), Кристина Младенович (13), полуфиналистки-2015 и 2009 Тимеа Бачински (30) и Доминика Цибулкова (6).

    В третьей четверти посеяны чемпионки турниров в Мадриде и Риме Симона Халеп (3) и Элина Свитолина (5), а также Елена Веснина (14), которая в первом круге сыграет с квалифаером, и Дарья Касаткина (26), которая встретится с Яниной Викмайер.

    В четверти Каролины Плишковой (2) Екатерина Александрова, которая может сыграть с ней в случае победы над Катериной Синяковой в первом матче, Ирина Хромачева, которая встретится с хозяйкой кортов Полин Парментье, Анастасия Павлюченкова (16), которая сыграет с Патрицией Марией Циг. Из высоко сеяных в этой части сетки Йоханна Конта (7) и Агнешка Радванска (9).

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