Кирилл Дементьев: «Если бы я хотел подставить Орлова, выложил бы все сам»
Комментатор Кирилл Дементьев прокомментировал ситуацию с попадание в эфир программы OFFSIDE.TV слов Геннадия Орлова о «Матч ТВ».
«В сложившейся ситуации речи о какой-то провокации, конечно же, быть не может. Если вы видели запись, то могли убедиться, что это все было совершенно непроизвольно. Никто никого не собирался подставлять! Если кто-то будет говорить иначе, это неправда.
Кто кого здесь мог подставить?! Лично я – Геннадия Сергеевича? Зачем мне это нужно? Если бы я хотел его подставить, то сам бы первым делом выложил это все в Интернет под своим именем и получал бы заслуженный хайп.
А получается, что произошло наоборот – звонят мне и говорят, что я кого-то подставил. Вряд ли эта история для меня плюсовая. Я никого не собирался выставлять в каком-то свете, поскольку сам в некотором роде являюсь участником событий.
Это все, что я могу сказать. Все остальное вы видели на пленке. Не думаю, что она нуждается в комментариях», – заявил Дементьев.
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