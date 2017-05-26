Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Кирилл Дементьев: «Если бы я хотел подставить Орлова, выложил бы все сам»

    Теги Кирилл Дементьев телевидение Геннадий Орлов Матч ТВ

    Комментатор Кирилл Дементьев прокомментировал ситуацию с попадание в эфир программы OFFSIDE.TV слов Геннадия Орлова о «Матч ТВ».

    «В сложившейся ситуации речи о какой-то провокации, конечно же, быть не может. Если вы видели запись, то могли убедиться, что это все было совершенно непроизвольно. Никто никого не собирался подставлять! Если кто-то будет говорить иначе, это неправда.

    Кто кого здесь мог подставить?! Лично я – Геннадия Сергеевича? Зачем мне это нужно? Если бы я хотел его подставить, то сам бы первым делом выложил это все в Интернет под своим именем и получал бы заслуженный хайп.

    А получается, что произошло наоборот – звонят мне и говорят, что я кого-то подставил. Вряд ли эта история для меня плюсовая. Я никого не собирался выставлять в каком-то свете, поскольку сам в некотором роде являюсь участником событий.

    Это все, что я могу сказать. Все остальное вы видели на пленке. Не думаю, что она нуждается в комментариях», – заявил Дементьев.

    «Они с Тиной обанкротили «Матч ТВ». Геннадий Орлов против канала, на котором работает

    Опрос

    Что теперь будет с Геннадием Орловым?

    36742 голосa 75
    • Уволят
      62%
    • Оставят
      38%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться