Дмитрий Медведев – казанским IT-студентам: «Может, вместо нашей сборной роботов поставить?»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в шутку предложил заменить футболистов сборной России на роботов.
Студенты IT-лицея в Казани продемонстрировали Медведеву свои разработки, в том числе роботов-футболистов, которые самостоятельно ездят по макету поля и разыгрывают матч.
«В 2018 году пройдет чемпионат мира по футболу в нашей стране. Мы желаем нашей сборной занять призовое место, а сами добились определенного результата.
Футбол-роботом никто не управляет. Конструкции программы создаются заранее», – рассказали разработчики программы.
«Я думаю, может, вместо нашей сборной роботов поставить? Ими никто не управляет, они запрограммированы», – пошутил Медведев.
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