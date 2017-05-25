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    Дмитрий Медведев – казанским IT-студентам: «Может, вместо нашей сборной роботов поставить?»

    Теги сборная России ЧМ-2018 Дмитрий Медведев

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев в шутку предложил заменить футболистов сборной России на роботов.

    Студенты IT-лицея в Казани продемонстрировали Медведеву свои разработки, в том числе роботов-футболистов, которые самостоятельно ездят по макету поля и разыгрывают матч.

    «В 2018 году пройдет чемпионат мира по футболу в нашей стране. Мы желаем нашей сборной занять призовое место, а сами добились определенного результата.

    Футбол-роботом никто не управляет. Конструкции программы создаются заранее», – рассказали разработчики программы.

     «Я думаю, может, вместо нашей сборной роботов поставить? Ими никто не управляет, они запрограммированы», – пошутил Медведев.

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