Российские телеканалы заплатят ФИФА за права на показ ЧМ и КК 36 млн долларов
Российские телеканалы договорились с ФИФА о телеправах на показ Кубка конфедераций в России.
Как утверждает «Спорт-Экспресс», Кубок конфедераций покажут два канала: «Первый» и «Матч ТВ». ВГТРК претендует только на показ матчей ЧМ-2018.
Общая сумма выплат составит 36 миллионов долларов. Из них на Кубок конфедераций приходится 4,5 миллиона. Выплаты за оба турнира решено разделить.
Изначально ФИФА требовала за телеправа около 120 миллионов.
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