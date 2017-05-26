Российские телеканалы заплатят ФИФА за права на показ ЧМ и КК 36 млн долларов

Российские телеканалы договорились с ФИФА о телеправах на показ Кубка конфедераций в России.

Как утверждает «Спорт-Экспресс», Кубок конфедераций покажут два канала: «Первый» и «Матч ТВ». ВГТРК претендует только на показ матчей .

Общая сумма выплат составит 36 миллионов долларов. Из них на конфедераций приходится 4,5 миллиона. Выплаты за оба турнира решено разделить.

Изначально ФИФА требовала за телеправа около 120 миллионов.