Сегодня в рамках пятого матча финала Восточной конференции плей-офф НБА-2017 «Бостон» на домашней арене сыграет с «Кливлендом».

НБА

Плей-офф

Финал Восточной конференции

Пятый матч

«Кливленд» ведет в серии – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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