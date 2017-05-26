НБА. Финал Востока. «Бостон» против «Кливленда»
Сегодня в рамках пятого матча финала Восточной конференции плей-офф НБА-2017 «Бостон» на домашней арене сыграет с «Кливлендом».
НБА
Плей-офф
Финал Восточной конференции
Пятый матч
- Дата проведения
- 26 мая, 03.30, «TD Garden»
- Кливленд
- Джеймс (20 + 7 подборов + 8 передач), Ирвинг (19), Лав (12 + 7 подборов), Томпсон (6), Джей Ар Смит (3).
«Кливленд» ведет в серии – 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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