Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать

    НБА. Финал Востока. «Бостон» против «Кливленда»

    Теги результаты Бостон Кливленд НБА НБА плей-офф

    Сегодня в рамках пятого матча финала Восточной конференции плей-офф НБА-2017 «Бостон» на домашней арене сыграет с «Кливлендом».

    НБА

    Плей-офф

    Финал Восточной конференции

    Пятый матч

    Бостон – Кливленд 63:83 (3 четверть)
    Дата проведения
    26 мая, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча
    Бостон
    Брэдли (23), Краудер (11), Хорфорд (8), Смарт (6), Олиник (0).
    Кливленд
    Джеймс (20 + 7 подборов + 8 передач), Ирвинг (19), Лав (12 + 7 подборов), Томпсон (6), Джей Ар Смит (3).

    «Кливленд» ведет в серии – 3-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Статистика НБА

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться