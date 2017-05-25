Сафин сдал мандат депутата Госдумы

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин направил спикеру Государственной думы Вячеславу Володину письмо, в котором отказался от своего депутатского мандата.

«После окончания спортивной профессиональной карьеры в большом теннисе, я, как победитель турниров «Большого шлема», принимаю участие в выставочных и ветеранских матчах, в международных турнирах ATP, осуществляю преподавательскую деятельность и считаю это направление общественно значимым.

С 2016 года, являясь первым российским теннисистом, включенным в Международный зал теннисной славы, веду разнообразную и довольно обширную представительскую работу», – цитирует письмо Сафина «Фонтанка».

По словам 37-летнего спортсмена, он хочет выполнять свою работу качественно, в связи с чем сдает мандат.

«Готов выполнять любые ваши поручения, в том числе связанные с развитием российского спорта», – заключил он.

Напомним, двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Сафин, завершивший карьеру игрока в 2009 году, был депутатом Думы с 2011-го.

Почему все обожают Марата Сафина