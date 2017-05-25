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    Сафин сдал мандат депутата Госдумы

    Теги Марат Сафин Государственная дума политика

    Экс-первая ракетка мира Марат Сафин направил спикеру Государственной думы Вячеславу Володину письмо, в котором отказался от своего депутатского мандата.

    «После окончания спортивной профессиональной карьеры в большом теннисе, я, как победитель турниров «Большого шлема», принимаю участие в выставочных и ветеранских матчах, в международных турнирах ATP, осуществляю преподавательскую деятельность и считаю это направление общественно значимым.

    С 2016 года, являясь первым российским теннисистом, включенным в Международный зал теннисной славы, веду разнообразную и довольно обширную представительскую работу», – цитирует письмо Сафина «Фонтанка».

    По словам 37-летнего спортсмена, он хочет выполнять свою работу качественно, в связи с чем сдает мандат.

    «Готов выполнять любые ваши поручения, в том числе связанные с развитием российского спорта», – заключил он.

    Напомним, двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Сафин, завершивший карьеру игрока в 2009 году, был депутатом Думы с 2011-го.

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