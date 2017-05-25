Пресс-служба «Матч ТВ» прокомментировала использование контента Sports.ru в своем эфире.

«Действительно, выявили ошибку – была допущена оплошность в цитировании. Это не специально. Спасибо редакции Sports.ru за своевременное уведомление – нами безотлагательно приняты меры по недопущению подобного в дальнейшем. Приносим редакции Sports.ru извинения», – говорится в сообщении пресс-службы.

Руководитель дневного информационного вещания в «Матч ТВ» заявил у себя в фейсбуке, что «корреспондент Илья Козлов, позволивший себе подобное действо, уже оштрафован». И добавил:

«Есть замечательный такой анекдот. Муравьиха встречает мужа на пороге дома. «Ты чего такой радостный?». «Да, там за углом слона били и я пинал!».

Портал Sports.ru – замечательное СМИ. Там работают талантливые журналисты с глубоким знанием спорта. Они пишут интересные тексты, которые порой читаешь с огромным удовольствием. Даже зачитываешься иногда! Другое дело, что заходить на сайт не всегда хочется, потому что ты понимаешь: руководители готовы сделать все для раскрутки своего портала. По идее ничего плохого в этом нет. Это даже правильно, если делать это разумно. Но когда тысячи лайков хочется собрать на обсуждении чужих ошибок – выглядит это, по крайней мере, мелочно».

«Матч ТВ», спасибо за тексты Sports.ru в ваших эфирах. Это же не ФНЛ – значит, можно. Версия с караоке: pic.twitter.com/BmZcvwAXCr — Sports.ru (@sportsru) 25 мая 2017 г.

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