«Спорт-Экспресс»: Бердыев в субботу возглавит «Рубин»
Вице-президент и тренер «Ростова» Курбан Бердыев с большой долей вероятности вернется в «Рубин».
О назначении 63-летнего специалиста на пост тренера казанского клуба объявят в субботу после заседания попечительского совета «Рубина».
Контракт с тренерским штабом испанца Хавьера Грасии будет расторгнут.
Бердыев может покинуть «Ростов» из-за серьезных финансовых проблем клуба.
Напомним, Бердыев работал в «Рубине» с августа 2001-го по декабрь 2013-го. За этот время команда дважды выиграла чемпионат России, дважды Суперкубок и один раз – Кубок России.
Курбан Бердыев о будущем в «Ростове»: «Еще не решил. В клубе нет определенности в организационных вопросах»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.