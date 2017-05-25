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    «Спорт-Экспресс»: Бердыев в субботу возглавит «Рубин»

    Теги Ростов Рубин Курбан Бердыев Премьер-лига Россия возможные трансферы Хавьер Грасия

    Вице-президент и тренер «Ростова» Курбан Бердыев с большой долей вероятности вернется в «Рубин».

    О назначении 63-летнего специалиста на пост тренера казанского клуба объявят в субботу после заседания попечительского совета «Рубина».

    Контракт с тренерским штабом испанца Хавьера Грасии будет расторгнут.

    Бердыев может покинуть «Ростов» из-за серьезных финансовых проблем клуба.

    Напомним, Бердыев работал в «Рубине» с августа 2001-го по декабрь 2013-го. За этот время команда дважды выиграла чемпионат России, дважды Суперкубок и один раз – Кубок России.

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