ФИФА нашла нарушения прав человека на стройке стадиона в Санкт-Петербурге

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил информацию о северокорейских нелегалах, работавших на стройке стадиона .

«ФИФА осознает и решительно осуждает ужасающие условия труда, в которых работают северокорейские рабочие в разных странах мира. Наша инспекционная группа нашла убедительные доказательства присутствия северокорейских рабочих на стройке стадиона в Санкт-Петербурге. Выявленные проблемы были представлены соответствующим органам и генеральному подрядчику. Дальнейшая инспекция показала, что больше этой проблемы нет.

Вследствии большого числа происшествия на стадионе в Санкт-Петербурге по сравнению с другими стадионами ЧМ, и из-за несчастных случаев, приведших к смерти рабочих, ФИФА и местный оргкомитет потребовали, чтобы генеральный подрядчик ликвидировал эти проблемы», – говорится в письме Инфантино, направленном вице-президентам ФИФА.

В докладе также утверждается, что на стройке в Санкт-Петербурге нарушались права человека, также рабочие условия не соответствовали стандартам.