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    Кубок Стэнли. Финал Востока. «Питтсбург» и «Оттава» определят второго финалиста Кубка Стэнли

    Теги результаты Питтсбург Оттава Кубок Стэнли НХЛ

    В НХЛ пройдет седьмой матч финала Восточной конференции в Кубке Стэнли между «Питтсбургом» и «Оттавой». Его победитель сыграет в финале Кубка Стэнли с «Нэшвиллом». 

    НХЛ

    Кубок Стэнли

    Финал Восточной конференции

    Питтсбург – Оттава
    Дата проведения
    26 мая, 03.00, «Consol Energy Center»
    Онлайн матча Видео

    Счет в серии: 3-3.

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Календарь Кубка Стэнли

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