В НХЛ пройдет седьмой матч финала Восточной конференции в Кубке Стэнли между «Питтсбургом» и «Оттавой». Его победитель сыграет в финале Кубка Стэнли с «Нэшвиллом».

НХЛ

Кубок Стэнли

Финал Восточной конференции

Счет в серии: 3-3.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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