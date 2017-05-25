Кубок Стэнли. Финал Востока. «Питтсбург» и «Оттава» определят второго финалиста Кубка Стэнли
В НХЛ пройдет седьмой матч финала Восточной конференции в Кубке Стэнли между «Питтсбургом» и «Оттавой». Его победитель сыграет в финале Кубка Стэнли с «Нэшвиллом».
НХЛ
Кубок Стэнли
Финал Восточной конференции
- Дата проведения
- 26 мая, 03.00, «Consol Energy Center»
Счет в серии: 3-3.
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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