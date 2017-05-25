выступил с опровержением относительно слов комментатора Геннадия Орлова.

«Как мы ранее и сообщали, никаких масштабных сокращений субхолдинг «ГПМ Матч» не планирует.

Любые личностные оценки деятельности субхолдинга «ГПМ Матч» оставляем без комментариев.

Мы не имеем возможности давать опровержения после каждого сказанного кем-либо слова. Если субхолдинг «ГПМ Матч» будет планировать какие-либо «масштабные» изменения, мы обязательно об этом сообщим заблаговременно – вы узнаете об этом первыми», – говорится в пресс-релизе.

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