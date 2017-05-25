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    «Матч ТВ»: «Не имеем возможности давать опровержения после каждого сказанного кем-либо слова»

    Теги телевидение Геннадий Орлов Матч ТВ

    «Матч ТВ» выступил с опровержением относительно слов комментатора Геннадия Орлова.

    «Как мы ранее и сообщали, никаких масштабных сокращений субхолдинг «ГПМ Матч» не планирует.

    Любые личностные оценки деятельности субхолдинга «ГПМ Матч» оставляем без комментариев.

    Мы не имеем возможности давать опровержения после каждого сказанного кем-либо слова. Если субхолдинг «ГПМ Матч» будет планировать какие-либо «масштабные» изменения, мы обязательно об этом сообщим заблаговременно – вы узнаете об этом первыми», – говорится в пресс-релизе.

    Геннадий Орлов: «Матч ТВ» обанкротили. Я выхожу за штат, как и большинство комментаторов»

    Геннадий Орлов: «Я не разговариваю с людьми, которые мне неприятны. Поэтому с Тиной Канделаки я ни разу не разговаривал»

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    Убыток «Газпром-медиа» в 2016 году вырос в 10 раз и составил 28,4 млрд, что объясняют в том числе затратами на «Матч ТВ»

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