Геннадий Орлов о сюжете про банкротство «Матч ТВ»: «Это нагло смонтированная подтасовка звука»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал свои слова в эфире передачи Offside.tv.

«Я сегодня уже нескольким СМИ сообщил – ни про какое банкротство «Матч ТВ» ни в какой передаче я не говорил. Это провокация. Нагло смонтированная подтасовка звука.

Приношу извинения и руководству, и всем сотрудникам «Матча». Уверен, что за сфабрикованную подставу ответят те, кто это сделал», – приводятся слова Орлова в пресс-релизе «Матч ТВ».

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