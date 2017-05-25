В стартовых стыковых матчах за право выступать в следующем сезоне в РФПЛ хабаровский СКА сыграет дома с «Оренбургом», а тульский «Арсенал» встретится на выезде с «Енисеем».

Чемпионат России

Стыковые игры

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.