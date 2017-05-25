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    Чемпионат России. Стыковые матчи. СКА принимает «Оренбург», «Арсенал» в гостях у «Енисея»

    Теги Премьер-лига Россия результаты ФНЛ СКА Хабаровск Енисей Арсенал Тула Оренбург

    В стартовых стыковых матчах за право выступать в следующем сезоне в РФПЛ хабаровский СКА сыграет дома с «Оренбургом», а тульский «Арсенал» встретится на выезде с «Енисеем».

    Чемпионат России

    Стыковые игры

    Первые матчи

    СКА Хабаровск – Оренбург 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    25 мая, 12.00, «им. Ленина»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    СКА ХабаровскДовбня, Удалый, Эдиев, Микуцкис, Астафьев, Димидко, Карасев, Черевко, Казанков, Лескано, Никифоров.
    ОренбургРуденко, Полуяхтов, Ойеволе, Сиваков, Малых, Парняков, Георгиев, Афонин, Воробьев, Нехайчик, Лобжанидзе.

     

    Енисей – Арсенал Тула
    Дата проведения
    25 мая, 15.30, «стадион Центральный Красноярск»
    превью матча текстовый онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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