Чемпионат России. Стыковые матчи. СКА принимает «Оренбург», «Арсенал» в гостях у «Енисея»
В стартовых стыковых матчах за право выступать в следующем сезоне в РФПЛ хабаровский СКА сыграет дома с «Оренбургом», а тульский «Арсенал» встретится на выезде с «Енисеем».
Чемпионат России
Стыковые игры
Первые матчи
- Дата проведения
- 25 мая, 12.00, «им. Ленина»
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СКА Хабаровск –
Довбня, Удалый, Эдиев, Микуцкис, Астафьев, Димидко, Карасев, Черевко, Казанков, Лескано, Никифоров.
- Дата проведения
- 25 мая, 15.30, «стадион Центральный Красноярск»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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