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    Геннадий Орлов: «Матч ТВ» обанкротили. Я выхожу за штат, как и большинство комментаторов»

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    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов рассказал о финансовых проблемах телеканала.

    – Это ж позорище, что наш этот канал самый большой, – сказал Орлов. – Я сейчас прочитал, сколько зарабатывал Толстой этот денег, по 90...

    – Это вы еще не знаете, сколько Тина зарабатывает, это еще хуже! – ответил Кирилл Дементьев.

    – А с Тиной-то! Они ж вообще обанкротили «Матч ТВ». Я тоже уже выхожу сейчас за штат, как и большинство комментаторов.

    – Все, все, они уже обанкротились.

    – Может быть, один Карпин в штате останется. Дело в том, что бюджет трехгодичный за полтора года протратили. И сейчас поставили экономиста, который просто прячется. Его задача – всех убрать.

     – У нас многие, как Батурин, просто не знают, что делать. У них пропали любые деньги.

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