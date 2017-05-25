Геннадий Орлов: «Матч ТВ» обанкротили. Я выхожу за штат, как и большинство комментаторов»
Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов рассказал о финансовых проблемах телеканала.
– Это ж позорище, что наш этот канал самый большой, – сказал Орлов. – Я сейчас прочитал, сколько зарабатывал Толстой этот денег, по 90...
– Это вы еще не знаете, сколько Тина зарабатывает, это еще хуже! – ответил Кирилл Дементьев.
– А с Тиной-то! Они ж вообще обанкротили «Матч ТВ». Я тоже уже выхожу сейчас за штат, как и большинство комментаторов.
– Все, все, они уже обанкротились.
– Может быть, один Карпин в штате останется. Дело в том, что бюджет трехгодичный за полтора года протратили. И сейчас поставили экономиста, который просто прячется. Его задача – всех убрать.
– У нас многие, как Батурин, просто не знают, что делать. У них пропали любые деньги.
Вот видео, где говорят о банкроте Матч-Тв и выводе Орлова за штат. И это похоже не для эфира было pic.twitter.com/NbOq39ycKx— Anton Vanyushov (@Anton_Vanyushov) 25 мая 2017 г.
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