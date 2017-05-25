Стоимость нового газона на арене «Крестовский» превысит 21 миллион рублей.

«Точно сказать, в какую сумму обошелся газон на арене, я не могу, но точно выше 21 миллиона рублей», сообщил источник в комитете Санкт-Петербурга по строительству.

Газон для «Крестовского» и стадиона «Турбостроитель», который станет тренировочной площадкой к Кубку Конфедераций, поставляет одна компания – Queens Grass International, которая базируется в Гатчине.

Разница между полями только в возрасте – газон для арены в Санкт-Петербурге выращивали четыре года, а для «Турбостроителя» – три.

Общая стоимость газона на «Турбостроителе» вместе со всеми работами по его установке составляет 21 миллион рублей. Чем старше газон, тем он прочнее и, соответственно, дороже.

и компания «Бамард», ответственная за постилку предыдущего газона на совместно возьмут на себя расходы по установке нового поля.

Ранее сообщалось, что замена газона на обойдется в 9 миллионов рублей, 3 из них пойдут на работы по установке. Новый газон должен появиться на арене не позднее 28 мая.

Cтадион «Крестовский» остался без газона