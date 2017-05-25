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    «Фонтанка»: новый газон «Крестовского» будет стоит более 21 млн рублей

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Крестовский Кубок конфедераций

    Стоимость нового газона на арене «Крестовский» превысит 21 миллион рублей.

    «Точно сказать, в какую сумму обошелся газон на арене, я не могу, но точно выше 21 миллиона рублей», сообщил источник в комитете Санкт-Петербурга по строительству.

    Газон для «Крестовского» и стадиона «Турбостроитель», который станет тренировочной площадкой к Кубку Конфедераций, поставляет одна компания – Queens Grass International, которая базируется в Гатчине.

    Разница между полями только в возрасте – газон для арены в Санкт-Петербурге выращивали четыре года, а для «Турбостроителя» – три.

    Общая стоимость газона на «Турбостроителе» вместе со всеми работами по его установке составляет 21 миллион рублей. Чем старше газон, тем он прочнее и, соответственно, дороже.

    «Зенит» и компания «Бамард», ответственная за постилку предыдущего газона на «Крестовском» совместно возьмут на себя расходы по установке нового поля.

    Ранее сообщалось, что замена газона на «Крестовском» обойдется в 9 миллионов рублей, 3 из них пойдут на работы по установке. Новый газон должен появиться на арене не позднее 28 мая.

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