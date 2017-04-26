«Спартак» еще ближе к чемпионству, Шарапова возвращается и другие новости утра

1. «Спартак» обыграл «Урал» (1:0) – теперь до красно-белого чемпионства осталось всего 3 победы.

2. Сегодня Мария Шарапова вернется в теннис! Вечером она проведет первый матч после допингового скандала, соперница – итальянка Винчи.

3. Вратарь «Ростова» Никита Медведев вышел на 2-е место по продолжительности сухой серии в чемпионате России – Руслан Нигматуллин уже готов «накрыть поляну» «Амкару», если он все-таки помешает Медведеву обновить рекорд. «Ростов» не пропускает уже 9 матчей.

4. На хоккейный чемпионат мира не приедут еще две мировые звезды – Сергей Бобровский и Патрик Кэйн. Зато на Евротур отправится Никита Кучеров.

5. ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги: «Баскония» обыграна в серии со счетом 3-0.

6. «Челси» победил «Саутгемптон» (4:2) и точно сохранит отрыв от «Тоттенхэма», которому теперь придется догонять соперника под давлением.

7. Главные судейские скандалы выходных остались без особых последствий. Глушаков не получил дополнительную дисквалификацию, для Павлюченко наказание в основном условное, а три удаления «Урала» признаны верными.

8. Аркадий Ротенберг пообещал, что ФХР «окажет всемерную помощь» московскому «Динамо» для преодоления финансового кризиса.

9. В Самаре к ЧМ-2018 неприглядные дома вдоль гостевых маршрутов закроют 2-метровыми заборами. Это будет стоить 21 миллион рублей.

10. Стадион «Аякса» получит имя Йохана Кройффа. Красивый жест в день, когда легенде исполнилось бы 70.

11. «Хьюстон» победил «Оклахому» (105:99), несмотря на 47 очков Уэстбрука и выиграл серию первого раунда плей-офф НБА – 4-1. Все результаты дня.