Евролига. Плей-офф. ЦСКА в гостях у «Басконии», «Фенербахче» примет «Панатинаикос»
Во вторник, 25 апреля, состоятся два третьих матча в рамках плей-офф Евролиги. Московский ЦСКА попытается оформить выход в «Финал четырех» в гостевой встрече с испанской «Басконией». Турецкий «Фенербахче» примет греческий «Панатинаикос» после двух побед в Афинах.
Евролига
Плей-офф (до трех побед)
Третьи матчи
- Дата проведения
- 25 апреля, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
В серии впереди «Фенербахче» – 2-0
- Дата проведения
- 25 апреля, 22.00, «Фернандо Буэса Арена»
В серии впереди ЦСКА – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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