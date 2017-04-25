Во вторник, 25 апреля, состоятся два третьих матча в рамках плей-офф Евролиги. Московский ЦСКА попытается оформить выход в «Финал четырех» в гостевой встрече с испанской «Басконией». Турецкий «Фенербахче» примет греческий «Панатинаикос» после двух побед в Афинах.

Евролига

Плей-офф (до трех побед)

Третьи матчи

В серии впереди «Фенербахче» – 2-0

В серии впереди ЦСКА – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.