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    Евролига. Плей-офф. ЦСКА в гостях у «Басконии», «Фенербахче» примет «Панатинаикос»

    Теги результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Фенербахче Панатинаикос Баскония

    Во вторник, 25 апреля, состоятся два третьих матча в рамках плей-офф Евролиги. Московский ЦСКА попытается оформить выход в «Финал четырех» в гостевой встрече с испанской «Басконией». Турецкий «Фенербахче» примет греческий «Панатинаикос» после двух побед в Афинах.

    Евролига

    Плей-офф (до трех побед)

    Третьи матчи

    Фенербахче Турция  –  Панатинаикос Греция 63:44 (4 четверть)
    Дата проведения
    25 апреля, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
    Онлайн матча

    В серии впереди «Фенербахче» – 2-0

    Баскония Испания  –  ЦСКА Москва Россия 9:12 (1 четверть)
    Дата проведения
    25 апреля, 22.00, «Фернандо Буэса Арена»
    Онлайн матча

    В серии впереди ЦСКА – 2-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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