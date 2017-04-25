Медведев вышел на второе место по продолжительности сухой серии за всю историю ЧР

Вратарь Никита Медведев не пропустил в первом тайме игры с «Уфой».

После матча со «Спартаком» (3:0) сухая серия голкипера в чемпионате России насчитывала 772 минуты без пропущенных голов. На 4-й минуте игры с «Уфой» Медведев превзошел достижение своего одноклубника . Личный рекорд Джанаева равен 775 минутам. Медведев вышел на первое место среди действующих вратарей.

После первого тайма игры с «Уфой» сухая серия голкипера «Ростова» стала насчитывать 817 минут. За все историю чемпионатов России только Руслану Нигматуллину удавалось не пропускать еще дольше. Сухая серия этого вратаря в период его выступлений за «Локомотив» продолжалась 939 минут.

Хоть что-то хорошее из этих футбольных выходных