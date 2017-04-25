Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Медведев вышел на второе место по продолжительности сухой серии за всю историю ЧР

    Теги Ростов Премьер-лига Россия Руслан Нигматуллин Сослан Джанаев Никита Медведев

    Вратарь «Ростова» Никита Медведев не пропустил в первом тайме игры с «Уфой».

    После матча со «Спартаком» (3:0) сухая серия голкипера в чемпионате России насчитывала 772 минуты без пропущенных голов. На 4-й минуте игры с «Уфой» Медведев превзошел достижение своего одноклубника Сослана Джанаева. Личный рекорд Джанаева равен 775 минутам. Медведев вышел на первое место среди действующих вратарей.

    После первого тайма игры с «Уфой» сухая серия голкипера «Ростова» стала насчитывать 817 минут. За все историю чемпионатов России только Руслану Нигматуллину удавалось не пропускать еще дольше. Сухая серия этого вратаря в период его выступлений за «Локомотив» продолжалась 939 минут.

    Хоть что-то хорошее из этих футбольных выходных

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться