Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Кэйн не сыграет за сборную США на ЧМ-2017

    Теги Кубок Стэнли Чикаго сборная США НХЛ Патрик Кэйн ЧМ-2017

    Нападающий «Чикаго» и сборной США Патрик Кэйн не примет участия в чемпионате мира. Об этом сообщил журналист ESPN Крэйг Кастенс.

    По итогам регулярного чемпионата НХЛ Кэйн стал третьим бомбардиром лиги, набрав 89 (34+55) очков в 82 матчах. В плей-офф он сыграл в четырех матчах против «Нэшвилла» (0-4 в серии) и заработал 2 (1+1) очка.

    Подробную статистику выступлений Кэйна можно посмотреть здесь.

    Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться