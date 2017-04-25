Кэйн не сыграет за сборную США на ЧМ-2017

Нападающий и сборной США Патрик Кэйн не примет участия в чемпионате мира. Об этом сообщил журналист ESPN Крэйг Кастенс.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ Кэйн стал третьим бомбардиром лиги, набрав 89 (34+55) очков в 82 матчах. В плей-офф он сыграл в четырех матчах против «Нэшвилла» (0-4 в серии) и заработал 2 (1+1) очка.

Подробную статистику выступлений Кэйна можно посмотреть здесь.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.