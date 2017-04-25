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    Бобровский не сыграет на ЧМ-2017

    Теги сборная России Коламбус Рашит Давыдов Сергей Бобровский НХЛ ЧМ-2017

    Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский не примет участие на ЧМ-2017 в составе сборной России.

    «Мы обсудили ситуацию с Сергеем и пришли к выводу, что на это мировое первенство мы его вызывать не будем. Завершившийся сезон был для него самым насыщенным в карьере. Бобровский, безусловно – вратарь номер один нашей сборной.

    Он всегда рад играть за национальную команду, за свою страну. Сергей прошел с нами три чемпионата мира, Кубок мира, принимал участие в Олимпиаде. В разговоре с тренерским штабом он отметил, что в случае необходимости всегда готов присоединиться к нашей команде. 

    Мы приняли решение не перегружать Бобровского из-за его насыщенного сезона и дать возможность Андрею Василевскому принять участие в чемпионате мира в качестве первого номера», – сообщил тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов.

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