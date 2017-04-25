Бобровский не сыграет на ЧМ-2017

Голкипер «Коламбуса» не примет участие на ЧМ-2017 в составе сборной России.

«Мы обсудили ситуацию с Сергеем и пришли к выводу, что на это мировое первенство мы его вызывать не будем. Завершившийся сезон был для него самым насыщенным в карьере. Бобровский, безусловно – вратарь номер один нашей сборной.

Он всегда рад играть за национальную команду, за свою страну. Сергей прошел с нами три чемпионата мира, Кубок мира, принимал участие в Олимпиаде. В разговоре с тренерским штабом он отметил, что в случае необходимости всегда готов присоединиться к нашей команде.

Мы приняли решение не перегружать Бобровского из-за его насыщенного сезона и дать возможность Андрею Василевскому принять участие в чемпионате мира в качестве первого номера», – сообщил тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов.