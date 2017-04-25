Еськов получил «неуд» за судейство, но три удаления игроков «Урала» признаны верными
Арбитр Алексей Еськов получил от инспектора Эдуарда Малого оценку «неудовлетворительно» за работу на матче «Зенит» – «Урал» (2:0).
При этом решения касательно удалений футболистов «Урала» Эрика Бикфалви (61-я минута), Романа Павлюченко (61-я минута) и Романа Емельянова (86-я минута) признаны верными.
Неверным признано решение не удалить Емельянова на 72-й минуте за фол на защитнике «Зенита» Игоре Смольникове. Арбитр не показал вторую желтую карточку футболисту «Урала».
Руководитель департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский не стал комментировать оценку, полученную Еськовым.
– Не даю комментарии по этому поводу. Эта информация является сугубо внутренней для департамента судейства и инспектирования.
– Но оценка неудовлетворительная?
– Не даю такой информации, – сказал Будогосский.
«Беспредел! Что творит этот Еськов?» Три удаления «Урала» в матче с «Зенитом»
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