Еськов получил «неуд» за судейство, но три удаления игроков «Урала» признаны верными

Арбитр Алексей Еськов получил от инспектора Эдуарда Малого оценку «неудовлетворительно» за работу на матче – «Урал» (2:0).

При этом решения касательно удалений футболистов Эрика Бикфалви (61-я минута), Романа Павлюченко (61-я минута) и (86-я минута) признаны верными.

Неверным признано решение не удалить Емельянова на 72-й минуте за фол на защитнике «Зенита» . Арбитр не показал вторую желтую карточку футболисту «Урала».

Руководитель департамента судейства и инспектирования не стал комментировать оценку, полученную Еськовым.

– Не даю комментарии по этому поводу. Эта информация является сугубо внутренней для департамента судейства и инспектирования.

– Но оценка неудовлетворительная?

– Не даю такой информации, – сказал Будогосский.

«Беспредел! Что творит этот Еськов?» Три удаления «Урала» в матче с «Зенитом»