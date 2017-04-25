Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Еськов получил «неуд» за судейство, но три удаления игроков «Урала» признаны верными

    Теги Зенит Роман Павлюченко Премьер-лига Россия судьи Урал Эдуард Малый Игорь Смольников Андрей Будогосский Роман Емельянов Алексей Еськов Эрик Бикфалви

    Арбитр Алексей Еськов получил от инспектора Эдуарда Малого оценку «неудовлетворительно» за работу на матче «Зенит» – «Урал» (2:0).

    При этом решения касательно удалений футболистов «Урала» Эрика Бикфалви (61-я минута), Романа Павлюченко (61-я минута) и Романа Емельянова (86-я минута) признаны верными.

    Неверным признано решение не удалить Емельянова на 72-й минуте за фол на защитнике «Зенита» Игоре Смольникове. Арбитр не показал вторую желтую карточку футболисту «Урала».

    Руководитель департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский не стал комментировать оценку, полученную Еськовым.

    – Не даю комментарии по этому поводу. Эта информация является сугубо внутренней для департамента судейства и инспектирования.

    – Но оценка неудовлетворительная?

    – Не даю такой информации, – сказал Будогосский.

    «Беспредел! Что творит этот Еськов?» Три удаления «Урала» в матче с «Зенитом»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться