Павлюченко дисквалифирован на 1 матч и на 2 условно, «Урал» оштрафован на 100 тысяч рублей за три удаления
КДК РФС вынес решения по матчу «Зенит» – «Урал» (2:0).
«По матчу «Зенит» – «Урал», болельщики гостей использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 20 тысяч рублей. На заседании присутствовал президент «Урала» Григорий Иванов и футболист Роман Павлюченко. Со стороны игрока была нецензурная брань в адрес арбитра Еськова и умышленный физический контакт, когда Павлюченко наступил на ногу Еськову.
Павлюченко сказал что наступил случайно, и арбитр это подтвердил. Поэтому мы рассматривали вопрос нецензурной брани в адрес судьи. Павлюченко извинился за свое поведение. Мы приняли во внимание, что за шесть лет у него не было красных карточек.
Мы принимали решение по нецензурной брани и решили дисквалифицировать нападающего «Урала» Романа Павлюченко на три матча РФПЛ, при этом один матч 25-го тура считать реальным исполнением, а два матча условными, с испытательным сроком – 6 месяцев, также оштрафовать его на 100 тысяч рублей.
Мы рассмотрели неподобающее поведение команды «Урал», которая получила три удаления в матче с «Зенитом». Приняли решение оштрафовать «Урал» на 100 тысяч рублей», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.
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