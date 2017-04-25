Павлюченко дисквалифирован на 1 матч и на 2 условно, «Урал» оштрафован на 100 тысяч рублей за три удаления

КДК РФС вынес решения по матчу – «Урал» (2:0).

«По матчу «Зенит» – «Урал», болельщики гостей использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 20 тысяч рублей. На заседании присутствовал президент Григорий Иванов и футболист Роман Павлюченко. Со стороны игрока была нецензурная брань в адрес арбитра и умышленный физический контакт, когда Павлюченко наступил на ногу .

Павлюченко сказал что наступил случайно, и арбитр это подтвердил. Поэтому мы рассматривали вопрос нецензурной брани в адрес судьи. Павлюченко извинился за свое поведение. Мы приняли во внимание, что за шесть лет у него не было красных карточек.

Мы принимали решение по нецензурной брани и решили дисквалифицировать нападающего «Урала» Романа Павлюченко на три матча , при этом один матч 25-го тура считать реальным исполнением, а два матча условными, с испытательным сроком – 6 месяцев, также оштрафовать его на 100 тысяч рублей.

Мы рассмотрели неподобающее поведение команды «Урал», которая получила три удаления в матче с . Приняли решение оштрафовать на 100 тысяч рублей», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.