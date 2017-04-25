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    Чтобы гарантировать чемпионство, «Спартаку» осталось одержать 3 победы

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Урал Фернандо

    В 25-м туре чемпионата России «Спартак» на «Открытие Арене» победил «Урал» (1:0).

    Таким образом, чтобы гарантировать себе чемпионство, московскому клубу осталось одержать 3 победы.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Что нужно «Спартаку», чтобы оформить чемпионство?

    Спартак – Урал 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    25 апреля, 19.30, «Открытие Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 23 Фернандо.
    СпартакРебров, Ещенко, Ташчи, Джикия, Комбаров, Промес, Попов (Ананидзе, 71), Мельгарехо, Зобнин, Самедов (Тигиев, 88), Фернандо.
    УралЗаболотный, Балажиц, Динга (Манучарян, 46), Данцев, Табидзе, Димитров (Ломакин, 82), Кулаков, Коробов (Серченков, 77), Павленко, Лунгу, Ильин.
    Предупреждения:
    Попов (51), Балажиц (73).

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