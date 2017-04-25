Чтобы гарантировать чемпионство, «Спартаку» осталось одержать 3 победы
В 25-м туре чемпионата России «Спартак» на «Открытие Арене» победил «Урал» (1:0).
Таким образом, чтобы гарантировать себе чемпионство, московскому клубу осталось одержать 3 победы.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Что нужно «Спартаку», чтобы оформить чемпионство?
- Дата проведения
- 25 апреля, 19.30, «Открытие Арена»
- Гол:
- 1:0 – 23 Фернандо.
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Спартак –
Ребров, Ещенко, Ташчи, Джикия, Комбаров, Промес, Попов (Ананидзе, 71), Мельгарехо, Зобнин, Самедов (Тигиев, 88), Фернандо.
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Урал –
Заболотный, Балажиц, Динга (Манучарян, 46), Данцев, Табидзе, Димитров (Ломакин, 82), Кулаков, Коробов (Серченков, 77), Павленко, Лунгу, Ильин.
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