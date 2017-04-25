Кучеров и Мозякин вызваны в сборную России на заключительный этап Евротура

Сборная России объявила состав на заключительный этап Евротура – Чешские хоккейные игры.

Вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Андрей Кареев.

Защитники: Андрей Миронов, Андрей Зубарев, Артем Зуб, Алексей Береглазов, Иван Проворов, Владислав Гавриков, Богдан Киселевич, Виктор Антипин, Антон Белов.

Нападающие: Никита Кучеров, Владислав Наместников, Сергей Мозякин, Анатолий Голышев, Андрей Светлаков, Антон Бурдасов, Владимир Ткачев, Сергей Плотников, Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин, Никита Гусев, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов, Роман Любимов.

«Три матча Евротура – важный этап подготовки к чемпионату мира. Нам предстоят три встречи с сильными соперниками, в которых мы посмотрим в деле выбранных нами кандидатов.

После возвращения 2 мая мы проведем контрольный матч с олимпийской сборной, которая в эти же дни сыграет на Кубке АЛРОСА в Санкт-Петербурге, и уже тогда примем окончательное решение по составу на мировое первенство», – заявил главный тренер сборной Олег Знарок.