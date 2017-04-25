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    Кучеров и Мозякин вызваны в сборную России на заключительный этап Евротура

    Теги Металлург Мг Евротур сборная России Тампа-Бэй Андрей Зубарев Антон Белов Сергей Мозякин Сергей Андронов Евгений Дадонов Олег Знарок Антон Бурдасов Богдан Киселевич Сергей Плотников Вадим Шипачев Чешские хоккейные игры Иван Телегин Виктор Антипин Никита Гусев Никита Кучеров Владислав Наместников Андрей Василевский Роман Любимов Владимир Ткачев Илья Сорокин Андрей Кареев Владислав Гавриков Валерий Ничушкин Андрей Миронов Анатолий Голышев Алексей Береглазов Иван Проворов Артем Зуб Андрей Светлаков

    Сборная России объявила состав на заключительный этап Евротура – Чешские хоккейные игры.

    Вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Андрей Кареев.

    Защитники: Андрей Миронов, Андрей Зубарев, Артем Зуб, Алексей Береглазов, Иван Проворов, Владислав Гавриков, Богдан Киселевич, Виктор Антипин, Антон Белов.

    Нападающие: Никита Кучеров, Владислав Наместников, Сергей Мозякин, Анатолий Голышев, Андрей Светлаков, Антон Бурдасов, Владимир Ткачев, Сергей Плотников, Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин, Никита Гусев, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов, Роман Любимов.

    «Три матча Евротура – важный этап подготовки к чемпионату мира. Нам предстоят три встречи с сильными соперниками, в которых мы посмотрим в деле выбранных нами кандидатов.

     После возвращения 2 мая мы проведем контрольный матч с олимпийской сборной, которая в эти же дни сыграет на Кубке АЛРОСА в Санкт-Петербурге, и уже тогда примем окончательное решение по составу на мировое первенство», – заявил главный тренер сборной Олег Знарок.

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