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    Глушаков дисквалифицирован на 1 матч и сможет сыграть с ЦСКА

    Теги Спартак ЦСКА Ростов Премьер-лига Россия дисквалификации РФС Урал КДК РФС Денис Глушаков Артур Григорьянц

    КДК РФС объявил решение по дисквалификации полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.

    Капитан московского клуба пропустит один матч из-за удаления в игре с «Ростовом». Глушаков не примет участия в сегодняшней встрече с «Уралом», но сможет сыграть с ЦСКА.

    «Сам игрок присутствовал на заседании и сказал, что в его действиях не было умышленной агрессии. После эпизода он извинился на поле и после матча перед Нобоа. Мы приняли решение не дисквалифицировать его дополнительно. Он пропустит только матч с «Уралом», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

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