Глушаков дисквалифицирован на 1 матч и сможет сыграть с ЦСКА

КДК РФС объявил решение по дисквалификации полузащитника Дениса Глушакова.

Капитан московского клуба пропустит один матч из-за удаления в игре с . Глушаков не примет участия в сегодняшней встрече с «Уралом», но сможет сыграть с .

«Сам игрок присутствовал на заседании и сказал, что в его действиях не было умышленной агрессии. После эпизода он извинился на поле и после матча перед Нобоа. Мы приняли решение не дисквалифицировать его дополнительно. Он пропустит только матч с «Уралом», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.