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    Стадион «Аякса» получит имя Йохана Кройффа

    Теги высшая лига Голландия сборная Голландии Аякс Йохан Кройфф Амстердам Арена

    «Амстердам Арена» будет переименована.

    Руководство стадиона, менеджмент «Аякса» и представители городских властей столицы Голландии договорились присвоить объекту имя Йохана Кройффа.

    Бывший нападающий и тренер «Аякса» скончался в марте прошлого года. Имя Кройффа также планируется присвоить улице, площади, мосту или какому-то иному объекту в Амстердаме.

    Кройфф выступал за «Аякс» в 1964-1973 годах и в 1981-1983 годах. Он тренировал амстердамскую команду в 1986-1988 годах. Нападающий провел 48 матчей за сборную Голландии и забил 33 гола.

    Кройфф признается одним из лучших футболистов прошлого века. Он трижды получал «Золотой мяч».

    Объявление о переименовании арены сделано 25 апреля. Кройфф родился ровно 70 лет назад.

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