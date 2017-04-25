Стадион «Аякса» получит имя Йохана Кройффа

будет переименована.

Руководство стадиона, менеджмент и представители городских властей столицы Голландии договорились присвоить объекту имя .

Бывший нападающий и тренер «Аякса» скончался в марте прошлого года. Имя Кройффа также планируется присвоить улице, площади, мосту или какому-то иному объекту в Амстердаме.

Кройфф выступал за «Аякс» в 1964-1973 годах и в 1981-1983 годах. Он тренировал амстердамскую команду в 1986-1988 годах. Нападающий провел 48 матчей за сборную Голландии и забил 33 гола.

Кройфф признается одним из лучших футболистов прошлого века. Он трижды получал «Золотой мяч».

Объявление о переименовании арены сделано 25 апреля. Кройфф родился ровно 70 лет назад.