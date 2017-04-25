Стадион «Аякса» получит имя Йохана Кройффа
«Амстердам Арена» будет переименована.
Руководство стадиона, менеджмент «Аякса» и представители городских властей столицы Голландии договорились присвоить объекту имя Йохана Кройффа.
Бывший нападающий и тренер «Аякса» скончался в марте прошлого года. Имя Кройффа также планируется присвоить улице, площади, мосту или какому-то иному объекту в Амстердаме.
Кройфф выступал за «Аякс» в 1964-1973 годах и в 1981-1983 годах. Он тренировал амстердамскую команду в 1986-1988 годах. Нападающий провел 48 матчей за сборную Голландии и забил 33 гола.
Кройфф признается одним из лучших футболистов прошлого века. Он трижды получал «Золотой мяч».
Объявление о переименовании арены сделано 25 апреля. Кройфф родился ровно 70 лет назад.
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