Руслан Нигматуллин о рекорде Медведева: «Накрою поляну «Амкару» за гол в первом тайме матча с «Ростовом»

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о сухой серии вратаря Никиты Медведева.

«Никита Медведев, конечно, молодец, но мой рекорд он вряд ли побьет. Так-то ради Бога, пусть старается.

обещаю накрыть поляну за гол в первом тайме матча с «Ростовом», – дал комментарии Нигматуллин.

По окончании матча с «Уфой» (1:0) сухая серия Медведева стала насчитывать 862 минуты. Голкипер вышел на второе место за всю историю чемпионатов России. Медведев уступает только Нигматуллину, который, играя за «Локомотив», не пропускал на протяжении 939 минут.

Медведев вышел на второе место по продолжительности сухой серии за всю историю ЧР

Хоть что-то хорошее из футбольных выходных