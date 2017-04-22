«Спартак» крупно проиграл «Ростову», отрыв от ЦСКА сократился до 7 очков

В 24-м туре премьер-лиги «Ростов» разгромил «Спартак» (3:0).

Нападающий Александр Бухаров сделал дубль, еще один гол забил полузащитник Александр Гацкан.

Отрыв лидирующего в чемпионате «Спартака» от идущего вторым ЦСКА сократился до 7 очков.

Sports.ru вел онлайн-трансляцию матча.

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