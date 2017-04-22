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    «Спартак» крупно проиграл «Ростову», отрыв от ЦСКА сократился до 7 очков

    Теги Спартак ЦСКА Ростов Александр Бухаров Александр Гацкан Премьер-лига Россия

    В 24-м туре премьер-лиги «Ростов» разгромил «Спартак» (3:0).

    Нападающий Александр Бухаров сделал дубль, еще один гол забил полузащитник Александр Гацкан.

    Отрыв лидирующего в чемпионате «Спартака» от идущего вторым ЦСКА сократился до 7 очков.

    Sports.ru вел онлайн-трансляцию матча.

    Ростов – Спартак 3:0 (2:0, 1:0)
    Дата проведения
    22 апреля, 16.30, «Олимп-2»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 23 Бухаров, 2:0 – 45 Гацкан, 3:0 – 50 Бухаров.
    РостовМедведев, Мевля, Навас, Симич, Калачев (Терентьев, 29), Ерохин, Гацкан, Нобоа, Байрамян, Полоз (Могилевец, 78), Бухаров (Азмун, 61).
    СпартакРебров, Ташчи, Кутепов (Мельгарехо, 57), Джикия, Зобнин, Глушаков, Фернандо (Ещенко, 68), Комбаров, Попов (Самедов, 46), Ананидзе, Промес.
    Предупреждения:
    Байрамян (43), Азмун (80).
    Удаление:
    Глушаков (75).

    Таблица премьер-лиги

    Статистика премьер-лиги

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