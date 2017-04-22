«Спартак» крупно проиграл «Ростову», отрыв от ЦСКА сократился до 7 очков
В 24-м туре премьер-лиги «Ростов» разгромил «Спартак» (3:0).
Нападающий Александр Бухаров сделал дубль, еще один гол забил полузащитник Александр Гацкан.
Отрыв лидирующего в чемпионате «Спартака» от идущего вторым ЦСКА сократился до 7 очков.
Sports.ru вел онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 22 апреля, 16.30, «Олимп-2»
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Ростов –
Медведев, Мевля, Навас, Симич, Калачев (Терентьев, 29), Ерохин, Гацкан, Нобоа, Байрамян, Полоз (Могилевец, 78), Бухаров (Азмун, 61).
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Спартак –
Ребров, Ташчи, Кутепов (Мельгарехо, 57), Джикия, Зобнин, Глушаков, Фернандо (Ещенко, 68), Комбаров, Попов (Самедов, 46), Ананидзе, Промес.
- Удаление:
- Глушаков (75).
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