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    Арбитр Иванов извинился перед Семиным за ошибки в матче «Локомотив» – «Амкар»

    Теги Локомотив Амкар Юрий Семин Премьер-лига Россия судьи Сергей Сергеевич Иванов

    Арбитр Сергей Иванов, работавший на матче 24-го тура премьер-лиги между «Локомотивом» и «Амкаром» (3:3), извинился перед главным тренером железнодорожников Юрием Семиным.

    «Все видели, что Семин высказал претензии арбитру прямо на поле. Позднее в подтрибунных помещениях Иванов принес главному тренеру извинения за ошибки, которые решили исход матча», – рассказал источник.

    При счете 3:1 Иванов назначил в ворота «Локомотива» пенальти в моменте, в котором между защитником «Локо» и игроком «Амкара» не было контакта. В эпизоде с третьим голом «Амкара» арбитры не заметили фол пермской команды и не зафиксировали офсайд. 

    И снова шикарная работа российских судей!

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