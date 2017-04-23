Арбитр Иванов извинился перед Семиным за ошибки в матче «Локомотив» – «Амкар»
Арбитр Сергей Иванов, работавший на матче 24-го тура премьер-лиги между «Локомотивом» и «Амкаром» (3:3), извинился перед главным тренером железнодорожников Юрием Семиным.
«Все видели, что Семин высказал претензии арбитру прямо на поле. Позднее в подтрибунных помещениях Иванов принес главному тренеру извинения за ошибки, которые решили исход матча», – рассказал источник.
При счете 3:1 Иванов назначил в ворота «Локомотива» пенальти в моменте, в котором между защитником «Локо» и игроком «Амкара» не было контакта. В эпизоде с третьим голом «Амкара» арбитры не заметили фол пермской команды и не зафиксировали офсайд.
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