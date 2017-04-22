«Челси» вышел в финал Кубка Англии
В полуфинале Кубка Англии на «Уэмбли» «Челси» переиграл «Тоттенхэм».
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 22 апреля, 19.15, «Уэмбли»
- Голы:
- 1:0 – 5 Виллиан, 1:1 – 18 Кейн, 2:1 – 43, пенальти Виллиан, 2:2 – 52 Алли, 3:2 – 75 Азар, 4:2 – 80 Матич.
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Челси –
Куртуа, Давид Луиз, Аке, Алонсо, Аспиликуэта, Матич, Мозес, Виллиан (Азар, 61), Канте, Педро (Фабрегас, 74), Батшуайи (Диего Коста, 61).
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Тоттенхэм –
Льорис, Алдервейрелд, Вертонген, Триппьер, Эриксен, Дембеле, Ваньяма (Нкуду, 80), Дайер, Алли, Сон Хын Мин (Уокер, 68), Кейн.
- Предупреждения:
- Алдервейрелд (4), Алонсо (45), Алли (73), Канте (90).
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