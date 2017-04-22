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    «Челси» вышел в финал Кубка Англии

    Теги Челси Кубок Англии Тоттенхэм Виллиан Эден Азар Неманья Матич Харри Кейн Деле Алли

    В полуфинале Кубка Англии на «Уэмбли» «Челси» переиграл «Тоттенхэм».

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Челси – Тоттенхэм 4:2 (2:1, 2:1)
    Дата проведения
    22 апреля, 19.15, «Уэмбли»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 5 Виллиан, 1:1 – 18 Кейн, 2:1 – 43, пенальти Виллиан, 2:2 – 52 Алли, 3:2 – 75 Азар, 4:2 – 80 Матич.
    ЧелсиКуртуа, Давид Луиз, Аке, Алонсо, Аспиликуэта, Матич, Мозес, Виллиан (Азар, 61), Канте, Педро (Фабрегас, 74), Батшуайи (Диего Коста, 61).
    ТоттенхэмЛьорис, Алдервейрелд, Вертонген, Триппьер, Эриксен, Дембеле, Ваньяма (Нкуду, 80), Дайер, Алли, Сон Хын Мин (Уокер, 68), Кейн.
    Предупреждения:
    Алдервейрелд (4), Алонсо (45), Алли (73), Канте (90).

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