«Фиорентина» победила «Интер» – 5:4
В 33-м туре итальянской серии А «Интер» в гостях проиграл «Фиорентине» (4:5). «Наполи» сыграет с «Сассуоло», «Милан» примет «Эмполи», «Ювентус» – «Дженоа», а «Рома» встретится с «Пескарой».
Чемпионат Италии
33-й тур
- Дата проведения
- 22 апреля, 19.00, «Адзурри д′Италия»
- Голы:
- 1:0 – 3 Конти, 2:0 – 14 Фройлер, 2:1 – 16 Дестро, 2:2 – 61 Ди Франческо, 3:2 – 75 Кальдара.
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Аталанта –
Бериша, Масьелло, Кальдара, Толои (Д'Алессандро, 63), Конти, Кессиэ (Кристанте, 22), Фройлер, Спинаццола, Куртич, Петанья (Грасси, 72), Гомес.
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Болонья –
Анжело, Мбайе (Крафт, 74), Майетта, Гастальделло, Масина, Джемаили, Таидер, Вивиани (Петкович, 83), Ди Франческо, Дестро, Крейчи (Оквонкво, 78).
- Предупреждения:
- Кальдара (43), Джемаили (44), Гастальделло (51), Мбайе (57), Масьелло (78).
- Дата проведения
- 22 апреля, 21.45, «Артемио Франки»
- Голы:
- 1:0 – 23 Весино, 1:1 – 28 Перишич, 1:2 – 34 Икарди, 2:2 – 62 Астори, 3:2 – 64 Весино, 4:2 – 70 Эль-Бабакар, 5:2 – 79 Эль-Бабакар, 5:3 – 88 Икарди, 5:4 – 90 Икарди.
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Фиорентина –
Тэтэрушану, Томович (Сальседо, 54), Санчес, Астори, Тельо (Кристофоро, 82), Бадель, Весино, Милич, Бернардески (Иличич, 58), Валеро, Эль-Бабакар.
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Интер –
Ханданович, Д`Амброзио, Медель, Миранда, Нагатомо (Эдер, 73), Гальярдини, Кондогбиа (Брозович, 76), Кандрева, Жоау Мариу, Перишич, Икарди.
- Предупреждения:
- Астори (75), Санчес (78), Кристофоро (90), Ханданович (90).
- Дата проведения
- 23 апреля, 13.30, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 23 апреля, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 23 апреля, 16.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 23 апреля, 16.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 23 апреля, 16.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 23 апреля, 16.00, «Фриули»
- Дата проведения
- 23 апреля, 21.45, «Ювентус Стэдиум»
- Дата проведения
- 24 апреля, 21.45, «Адриатико»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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