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    «Фиорентина» победила «Интер» – 5:4

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    В 33-м туре итальянской серии А «Интер» в гостях проиграл «Фиорентине» (4:5). «Наполи» сыграет с «Сассуоло», «Милан» примет «Эмполи», «Ювентус» – «Дженоа», а «Рома» встретится с «Пескарой».

    Чемпионат Италии

    33-й тур

    Аталанта – Болонья 3:2 (2:1, 1:1)
    Дата проведения
    22 апреля, 19.00, «Адзурри д′Италия»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 3 Конти, 2:0 – 14 Фройлер, 2:1 – 16 Дестро, 2:2 – 61 Ди Франческо, 3:2 – 75 Кальдара.
    АталантаБериша, Масьелло, Кальдара, Толои (Д'Алессандро, 63), Конти, Кессиэ (Кристанте, 22), Фройлер, Спинаццола, Куртич, Петанья (Грасси, 72), Гомес.
    БолоньяАнжело, Мбайе (Крафт, 74), Майетта, Гастальделло, Масина, Джемаили, Таидер, Вивиани (Петкович, 83), Ди Франческо, Дестро, Крейчи (Оквонкво, 78).
    Предупреждения:
    Кальдара (43), Джемаили (44), Гастальделло (51), Мбайе (57), Масьелло (78).
    Фиорентина – Интер 5:4 (1:2, 4:2)
    Дата проведения
    22 апреля, 21.45, «Артемио Франки»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 23 Весино, 1:1 – 28 Перишич, 1:2 – 34 Икарди, 2:2 – 62 Астори, 3:2 – 64 Весино, 4:2 – 70 Эль-Бабакар, 5:2 – 79 Эль-Бабакар, 5:3 – 88 Икарди, 5:4 – 90 Икарди.
    ФиорентинаТэтэрушану, Томович (Сальседо, 54), Санчес, Астори, Тельо (Кристофоро, 82), Бадель, Весино, Милич, Бернардески (Иличич, 58), Валеро, Эль-Бабакар.
    ИнтерХанданович, Д`Амброзио, Медель, Миранда, Нагатомо (Эдер, 73), Гальярдини, Кондогбиа (Брозович, 76), Кандрева, Жоау Мариу, Перишич, Икарди.
    Предупреждения:
    Астори (75), Санчес (78), Кристофоро (90), Ханданович (90).
    Сассуоло – Наполи
    Дата проведения
    23 апреля, 13.30, «Читта-дель-Триколоре»
    превью матча онлайн статистика
    Кьево – Торино
    Дата проведения
    23 апреля, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
    превью матча онлайн статистика
    Лацио – Палермо
    Дата проведения
    23 апреля, 16.00, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика
    Милан – Эмполи
    Дата проведения
    23 апреля, 16.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика
    Сампдория – Кротоне
    Дата проведения
    23 апреля, 16.00, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика
    Удинезе – Кальяри
    Дата проведения
    23 апреля, 16.00, «Фриули»
    превью матча онлайн статистика
    Ювентус – Дженоа
    Дата проведения
    23 апреля, 21.45, «Ювентус Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Пескара – Рома
    Дата проведения
    24 апреля, 21.45, «Адриатико»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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