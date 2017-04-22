«Фиорентина» победила «Интер» – 5:4

В 33-м туре итальянской серии А «Интер» в гостях проиграл «Фиорентине» (4:5). «Наполи» сыграет с «Сассуоло», «Милан» примет «Эмполи», «Ювентус» – «Дженоа», а «Рома» встретится с «Пескарой».

Чемпионат Италии

33-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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