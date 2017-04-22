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    Григорий Иванов: «Никогда в России футбола не будет с таким судейством! Совести у вас нет ни у кого!»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия судьи Урал видео Григорий Иванов Алексей Еськов

    Президент «Урала» Григорий Иванов по окончании игры с «Зенитом» (0:2) наорал на судей и представителей петербургской команды в подтрибунном помещении.

    «Не стыдно?! Хлопайте там в ладоши, все, б***ь! Что ты творишь, б***ь, с футболом?! Мрази, б***ь! Не стыдно вообще? Совести у вас нет ни у кого! Никогда у нас футбола в России не будет с таким судейством!» – прокричал функционер.

    Судья Алексей Еськов во втором тайме удалил трех игроков «Урала».

    В это сложно поверить, но стадион «Зенита» открыт

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    Судьи помогли «Зениту» победить?

    27479 голосов 74
    • Да, просто убийство
      85%
    • Нет, нормальное судейство
      15%

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