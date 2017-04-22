Григорий Иванов: «Никогда в России футбола не будет с таким судейством! Совести у вас нет ни у кого!»
Президент «Урала» Григорий Иванов по окончании игры с «Зенитом» (0:2) наорал на судей и представителей петербургской команды в подтрибунном помещении.
«Не стыдно?! Хлопайте там в ладоши, все, б***ь! Что ты творишь, б***ь, с футболом?! Мрази, б***ь! Не стыдно вообще? Совести у вас нет ни у кого! Никогда у нас футбола в России не будет с таким судейством!» – прокричал функционер.
Судья Алексей Еськов во втором тайме удалил трех игроков «Урала».
В это сложно поверить, но стадион «Зенита» открыт
«Беспредел! Что творит этот Еськов?» Три удаления «Урала» в матче с «Зенитом»
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