Президент Григорий Иванов по окончании игры с «Зенитом» (0:2) наорал на судей и представителей петербургской команды в подтрибунном помещении.

«Не стыдно?! Хлопайте там в ладоши, все, б***ь! Что ты творишь, б***ь, с футболом?! Мрази, б***ь! Не стыдно вообще? Совести у вас нет ни у кого! Никогда у нас футбола в России не будет с таким судейством!» – прокричал функционер.

Судья Алексей Еськов во втором тайме удалил трех игроков «Урала».

В это сложно поверить, но стадион «Зенита» открыт

«Беспредел! Что творит этот Еськов?» Три удаления «Урала» в матче с «Зенитом»