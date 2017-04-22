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    Командный чемпионат мира. Медведева, Радионова, Дэйлман и Вагнер покажут произвольные программы

    Теги сборная России результаты сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Китая Эшли Вагнер женское катание Елена Радионова Евгения Медведева командный чемпионат мира (World Team Trophy) Мэ Беренис Мейте Ли Цзыцзюнь Габриэль Дэйлман Карен Чен Лорин Лекавалье Вакаба Хигучи Элейн Шартран Маи Михара Ли Сяннин

    Сегодня на командном чемпионате мира в Токио пройдут заключительные соревнования – женщины выступят с произвольными программами. Россию представят Евгения Медведева и Елена Радионова.

    Командный чемпионат мира

    Токио, Япония

    Женщины

    Произвольная программа

    Начало – 10.50 по московскому времени (22 апреля)

    1. Мэ Беренис Мейте (Франция) 
    2. Лорин Лекавалье (Франция) 
    3. Элейн Шартран (Канада)
    4. Ли Цзыцзюнь (Китай)
    5. Карен Чен (США)
    6. Ли Сяннин (Китай) 
    7. Эшли Вагнер (США)
    8. Вакаба Хигучи (Япония) 
    9. Габриэль Дэйлман (Канада) 
    10. Маи Михара (Япония) 
    11. Елена Радионова (Россия) 
    12. Евгения Медведева (Россия)

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