Сегодня на командном чемпионате мира в Токио пройдут заключительные соревнования – женщины выступят с произвольными программами. Россию представят Евгения Медведева и Елена Радионова.

Командный чемпионат мира

Токио, Япония

Женщины

Произвольная программа

Начало – 10.50 по московскому времени (22 апреля)

1. Мэ Беренис Мейте (Франция)

2. Лорин Лекавалье (Франция)

3. Элейн Шартран (Канада)

4. Ли Цзыцзюнь (Китай)

5. Карен Чен (США)

6. Ли Сяннин (Китай)

7. Эшли Вагнер (США)

8. Вакаба Хигучи (Япония)

9. Габриэль Дэйлман (Канада)

10. Маи Михара (Япония)

11. Елена Радионова (Россия)

12. Евгения Медведева (Россия)