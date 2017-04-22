НХЛ. Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Миннесота» принимает «Сент-Луис» и другие матчи
НХЛ
Кубок Стэнли
Первый раунд
- Дата проведения
- 22 апреля, 22.00, «Xcel Energy Center»
Счет в серии: 1-3
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- Дата проведения
- 23 апреля, 03.00, «Madison Square Garden»
Счет в серии: 3-2
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- Дата проведения
- 23 апреля, 05.30, «SAP Center at San Jose»
Счет в серии: 2-3
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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