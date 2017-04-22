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    НХЛ. Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Миннесота» принимает «Сент-Луис» и другие матчи

    Теги результаты Рейнджерс Монреаль Кубок Стэнли Сент-Луис Миннесота Эдмонтон Сан-Хосе НХЛ

    НХЛ

    Кубок Стэнли

    Первый раунд

    Миннесота – Сент-Луис 1:2 (1 период)
    Дата проведения
    22 апреля, 22.00, «Xcel Energy Center»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 7 Тарасенко (Бортуццо, Шварц)
    0:2 – 10 Стеен (Парайко)
    1:2 – 18 Сутер (Сперджен)

    Счет в серии: 1-3

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Рейнджерс – Монреаль
    Дата проведения
    23 апреля, 03.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Видео

    Счет в серии: 3-2

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Сан-Хосе – Эдмонтон
    Дата проведения
    23 апреля, 05.30, «SAP Center at San Jose»
    Онлайн матча Видео

    Счет в серии: 2-3

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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