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    Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Уфы»

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Амкар Ростов Рубин Премьер-лига Россия результаты Терек Урал Анжи Томь Арсенал Тула Оренбург Краснодар Уфа

    В 24-м туре РФПЛ ЦСКА сыграет с «Уфой», «Зенит» примет «Урал», «Спартак» встретится с «Ростовом», а «Краснодар» – с тульским «Арсеналом».

    Чемпионат России

    24-й тур

    Уфа – ЦСКА
    Дата проведения
    21 апреля, 17.00, «Нефтяник»
    превью матча онлайн статистика

     

    Зенит – Урал
    Дата проведения
    22 апреля, 14.00, «Петровский»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ростов – Спартак
    Дата проведения
    22 апреля, 16.30, «Олимп-2»
    превью матча онлайн статистика

     

    Локомотив – Амкар
    Дата проведения
    22 апреля, 16.30, «стадион Локомотив»
    превью матча онлайн статистика

     

    Терек – Анжи
    Дата проведения
    22 апреля, 19.00, «Ахмат-Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Томь – Оренбург
    Дата проведения
    23 апреля, 12.00, «Стадион Труд»
    превью матча онлайн статистика

     

    Крылья Советов – Рубин
    Дата проведения
    23 апреля, 14.30, «стадион Металлург»
    превью матча онлайн статистика

     

    Краснодар – Арсенал Тула
    Дата проведения
    23 апреля, 17.00, «стадион Краснодар»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица РФПЛ

    Статистика РФПЛ

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