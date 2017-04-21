В 24-м туре РФПЛ ЦСКА сыграет с «Уфой», «Зенит» примет «Урал», «Спартак» встретится с «Ростовом», а «Краснодар» – с тульским «Арсеналом».

Чемпионат России

24-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РФПЛ

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