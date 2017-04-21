Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Уфы»
В 24-м туре РФПЛ ЦСКА сыграет с «Уфой», «Зенит» примет «Урал», «Спартак» встретится с «Ростовом», а «Краснодар» – с тульским «Арсеналом».
Чемпионат России
24-й тур
- Дата проведения
- 21 апреля, 17.00, «Нефтяник»
- Дата проведения
- 22 апреля, 14.00, «Петровский»
- Дата проведения
- 22 апреля, 16.30, «Олимп-2»
- Дата проведения
- 22 апреля, 16.30, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 22 апреля, 19.00, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 23 апреля, 12.00, «Стадион Труд»
- Дата проведения
- 23 апреля, 14.30, «стадион Металлург»
- Дата проведения
- 23 апреля, 17.00, «стадион Краснодар»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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