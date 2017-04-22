Форвард «Клипперс» Блэйк Гриффин не сыграет в оставшихся матчах плей-офф-2017 из-за повреждения большого пальца правой ноги, информирует инсайдер Los Angeles Times Брэд Тернер.

Гриффин получил травму под занавес второй четверти третьего матча серии с «Джаз» (111:106, 2-1). В 3 встречах плей-офф-2017 один из лидеров калифорнийской команды набирал 20,3 очка, 6,0 подбора и 2,3 передачи в среднем за игру.

Год назад Гриффин также выбыл из строя до конца плей-офф по ходу первого раунда, усугубив повреждение сухожилия четырехглавой мышцы.