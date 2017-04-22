Еськов удалил Емельянова, оставив «Урал» ввосьмером

Футболисты «Урала» ввосьмером заканчивали матч с (0:2).

На 86-й минуте защитник Бранислав Иванович открыл счет. После гола у хавбека Романа Емельянова случилась стычка с нападающим хозяев . Судья Алексей Еськов показал обоим участникам конфликта по желтой карточке.

Для Емельянова предупреждение стало вторым в матче. Две желтые превратились в красную, и судья удалил полузащитника.

Футболисты «Урала» заканчивали матч ввосьмером. В первой половине второго тайма Еськов по итогам одного игрового эпизода удалил полузащитника Эрика Бикфалви и нападающего Романа Павлюченко.

В это сложно поверить, но стадион «Зенита» открыт