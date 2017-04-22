Еськов удалил Емельянова, оставив «Урал» ввосьмером
Футболисты «Урала» ввосьмером заканчивали матч с «Зенитом» (0:2).
На 86-й минуте защитник Бранислав Иванович открыл счет. После гола у хавбека «Урала» Романа Емельянова случилась стычка с нападающим хозяев Артемом Дзюбой. Судья Алексей Еськов показал обоим участникам конфликта по желтой карточке.
Для Емельянова предупреждение стало вторым в матче. Две желтые превратились в красную, и судья удалил полузащитника.
Футболисты «Урала» заканчивали матч ввосьмером. В первой половине второго тайма Еськов по итогам одного игрового эпизода удалил полузащитника Эрика Бикфалви и нападающего Романа Павлюченко.
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