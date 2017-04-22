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    Александр Данцев: «Хоть раз честно выиграйте, е****й в рот, б***ь!»

    Теги Зенит Александр Данцев Премьер-лига Россия судьи Урал видео Алексей Еськов

    Защитник «Урала» Александр Данцев выразил недовольство после матча с «Зенитом» (0:2).

    «С**а, хоть раз честно выиграйте, б***ь, е****й в рот! Хоть раз честно, е****й в рот, б***ь!» – сказал футболист по пути в раздевалку по окончании игры.

    Судья Алексей Еськов во втором тайме удалил трех футболистов «Урала».

    В это сложно поверить, но стадион «Зенита» открыт

    «Беспредел! Что творит этот Еськов?» Три удаления «Урала» в матче с «Зенитом»

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    • Да, просто убийство
      84%
    • Нет, нормальное судейство
      16%

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