Александр Данцев: «Хоть раз честно выиграйте, е****й в рот, б***ь!»
Защитник «Урала» Александр Данцев выразил недовольство после матча с «Зенитом» (0:2).
«С**а, хоть раз честно выиграйте, б***ь, е****й в рот! Хоть раз честно, е****й в рот, б***ь!» – сказал футболист по пути в раздевалку по окончании игры.
Судья Алексей Еськов во втором тайме удалил трех футболистов «Урала».
В это сложно поверить, но стадион «Зенита» открыт
«Беспредел! Что творит этот Еськов?» Три удаления «Урала» в матче с «Зенитом»
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